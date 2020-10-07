Лондон выделит Киеву 1,25 млрд фунтов на оборону

Источник: Корреспондент.net

Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Киев получит кредит в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов, сообщает пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского в среду, 7 октября.

Указано, что документ был подписан во время визита украинского лидера в Великобританию. Подписи поставили министр обороны Украины Андрей Таран и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании и Северной Ирландии Бен Уоллес.

"Важным является привлечение финансирования Британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 млрд фунтов стерлингов. Это должно существенно повысить эффективность и сократить сроки реализации совместных проектов в оборонной сфере, что является критически важным в условиях обострения ситуации, которое продолжается в Черноморском регионе", – говорится в сообщении.

Также в Офисе президента рассказали, что Зеленский посетил базу Королевских ВМС в городе Портсмуте. Он осмотрел авианосец Prince of Wales и ознакомился с образцами вооружений британского оборонно-промышленного комплекса.