Лондон запустил план на случай Brexit без сделки
Источник: Корреспондент.net
Правительство Британии запустило чрезвычайный план действий под названием Yellowhammer, разработанный на случай выхода из состава Евросоюза без соглашения. Об этом сказал министр по особым поручениям Майк Гоув, сообщает телеканал Sky News в воскресенье, 20 октяюря.
По словам Гоува, Лондон готовится к выходу из Евросоюза без соглашения, если Брююсель не согласится на отсрочку Brexit.
"Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочка Brexit (со стороны ЕС – ред.) предоставлена не будет", – сказал министр.
Он добавил, что сегодня британское правительство соберется на чрезвычайное заседание по поводу Brexit без соглашения с Евросоюзом.
"После вчерашнего голосования риск выхода без соглашения увеличился, потому что мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продолжение переговоров о Brexit", – отметил Гоув.