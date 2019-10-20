Лондон запустил план на случай Brexit без сделки

По словам Гоува, Лондон готовится к выходу из Евросоюза без соглашения, если Брююсель не согласится на отсрочку Brexit.

"Мы запускаем операцию Yellowhammer, это означает, что мы готовимся выйти без сделки, если отсрочка Brexit (со стороны ЕС – ред.) предоставлена не будет", – сказал министр.

Он добавил, что сегодня британское правительство соберется на чрезвычайное заседание по поводу Brexit без соглашения с Евросоюзом.

"После вчерашнего голосования риск выхода без соглашения увеличился, потому что мы не можем гарантировать, что ЕС согласится на продолжение переговоров о Brexit", – отметил Гоув.