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25.05.2019

Луценко назвал главные источники коррупции

Источник: Корреспондент.net

Крупнейшими источниками коррупции в Украине на сегодняшний день являются государственные предприятия, таможня, а также неурегулированная регистрационная система. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в видео на своей странице в Facebook.

Он сравнил Украину с "большим кораблем, который после правления Януковича был фактически тотально затоплен водой коррупции и не мог двигаться", а коррупцию – с дырами, которые не дают этому кораблю выйти в море.

По словам Луценко, правоохранительные органы могут либо откачивать эту воду помпой, то есть сажать коррупционеров, либо "латать дыры в бортах корабля" - закрывать источники коррупции. Генпрокурор считает именно государственный сектор, таможню и регистрационную систему, порождающую рейдерство, крупнейшими источниками коррупции, которые остались в стране.

Он отметил, что в Украине наибольшее количество государственных предприятий в мире - 3,6 тыс., из которых половина являются неприбыльными, а треть - убыточными. Именно через них некоторые политики проводят сделки, поэтому нужно как можно скорее проводить большую приватизацию и избавляться от этого источника коррупции.

"Все эти предприятия, работающие на партийного босса, должны быть на честном аукционе приватизированы, деньги должны пойти в бюджет, а предприятия - дать работу нормальным людям с нормальными белыми зарплатами и налогами", - сказал Луценко.

Что касается таможни, то генпрокурор заявил, что около 30% ее доходов сегодня находятся в "тени", поэтому для их легализации нужно использовать электронные сканеры и системы учета, а также сотрудничать с иностранными партнерами. По его словам, решение этой проблемы является вопросом политической воли.

Третьим источником коррупции Луценко назвал неурегулированную регистрационную систему, которая порождает рейдерство. Проблема незащищенности собственности отпугивает большинство потенциальных инвесторов, поэтому ее нужно решать, подчеркнул генпрокурор.

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