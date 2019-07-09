Луценко рассказал о новом деле против NewsOne

"Усматривается вероятность финансирования терроризма, потому что по данным, которые были добыты Службой безопасности Украины и Генпрокуратурой Украины, должностные лица кипрских офшорных компаний NewsOne и одного из российских банков, который обслуживает государственный оборонный заказ – одни и те же люди", - сказал Луценко.

По его словам, два лица одновременно являются директорами офшорных компаний украинского телеканала и российского банка.