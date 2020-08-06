Лукашенко: Из Беларуси РФ с оружием не зайдет

Источник: Корреспондент.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Россия с оружием никогда не зайдет на территорию Украины со стороны республики. Интервью было опубликовано в четверг, 6 августа.

Так, Гордон спросил Лукашенко об обещании, данное пятому президенту Петру Порошенко, - что с территории Беларуси российские войска никогда не войдут в Украину.

"Никогда! Тем более с оружием! Это моя граница, и границу буду защищать только я. Ни россияне, какими бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы", - ответил белорусский лидер.

Также он отметил, что украинско-белорусская граница абсолютно открыта для обычных людей.

"Мы эту границу закрыли, мы ее оберегаем и для вас, и для нас. Она абсолютно свободна для обычных людей", - заверил глава республики.