Лукашенко: "Красные линии" пока никто не нарушал

Источник: Корреспондент.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, 14 сентября, заявил, что в ходе протестов в Беларуси оппозиция пока не вышла за рамки допустимых действий.

"Я подробно проинформирую о том, что происходит на самом деле даже не в Беларуси, но в Минске, по выходным. В субботу у нас марш женщин, а в воскресенье общий. В другие дни страна живет обычной жизнью. Главное, не переходить черту - вам эти красные линии знакомы лучше, чем мне. Вы их знаете по работе в Чечне. Пока красные линии у нас никто не нарушал", - отметил Лукашенко.

О применении силы силовиками и массовых задержаниях протестующих и представителей оппозиции Лукашенко рассказывать не стал.