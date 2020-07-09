09.07.2020
Лукашенко отказался возвращаться в 1990-е
Источник: Корреспондент.net
Возвращение к белорусской конституции 1994 года является негативным сценарием для страны. Об этом в четверг, 9 июля, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями СМИ в Минске.
"Мы в середине 1990-х ушли от того, что сейчас нам предлагают. Нам даже предлагают вернуться в 1994 год, что весьма странно, и взять ту Конституцию, которая была", - сказал он.
Возвращаться в середину 1990-х и к прежней версии конституции нельзя ни в коем случае, подчеркнул Лукашенко.
По его словам, конституция дает направление развития государству. "Поэтому если мы говорим о реформах, переменах, то это надо писать прежде всего в Конституции и развивать в законах", - отметил президент Беларуси.
Он также прокомментировал предложения сторонников рыночных реформ сократить на предприятиях работников, чтобы они стали кадровым резервом для специалистов ИТ-индустрии. Лукашенко уточнил, что прочел об этом перед поездкой на тракторный завод в Минске.
"Стою перед людьми, смотрю на эти ручищи и думаю: боже мой, он всю жизнь крутил гайки, ковырялся в трансмиссии, двигателе, а завтра его в 50-60 лет выкинут на улицу и он станет резервом для айтишников?", - сказал Лукашенко.
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