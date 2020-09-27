27.09.2020
Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти
Источник: Корреспондент.net
Александр Лукашенко отреагировал на призыв со стороны французского президента Эммануэля Макрона передать власть и уйти с должности, вспомнив акции протеста "желтых жилетов", которыми в 2018 году была охвачена Франция.
"Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", - процитировала слова Лукашенко его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.
Лукашенко посоветовал Макрону также покинуть свой пост в ответ на протесты во Франции.
"Как президент страны, исходя из принципов самого господина Макрона (заложенных в его заявлении-призыве уйти в отставку) хочу сказать, что сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты". Годы идут, "жилеты" до сих пор на улицах, господин Макрон на удивление тоже до сих пор в должности, а Франция стала страной, где массовые протесты стали привычным явлением", - отметил Лукашенко.
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