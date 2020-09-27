Лукашенко ответил Макрону на призыв уйти

Источник: Корреспондент.net

Александр Лукашенко отреагировал на призыв со стороны французского президента Эммануэля Макрона передать власть и уйти с должности, вспомнив акции протеста "желтых жилетов", которыми в 2018 году была охвачена Франция.

"Как опытный политик - незрелому - хочу посоветовать господину Макрону поменьше смотреть по сторонам и вместо этого заняться, наконец, внутренними делами Франции. Хотя бы начать решать проблемы, которых в стране накопилось немало", - процитировала слова Лукашенко его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.