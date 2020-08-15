Лукашенко рассказал, о чем договорился с Путиным

Источник: Корреспондент.net

Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси в случае внешних военных угроз. Об этом в субботу, 15 августа, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны, пишет БелТА.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации. Должен сказать, меня даже несколько удивило - абсолютно посвящен в то, что происходит", - сообщил Лукашенко.

"И мы с ним (Путиным) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - добавил он.

Также Лукашенко заявил о наращивании вооруженного компонента в соседних Польше и Литве, на территории которых проводятся военные учения НАТО.

"Меня больше волнует ситуация, которая разворачивается на территории соседних с нами государств - Польше и Литве. Там, как вам известно, проходят военные учения натовских войск. Это тоже было бы ничего, но идет эскалация и наращивание вооруженного компонента на этих территориях. Не видеть это, спокойно за этим наблюдать мы, естественно, не можем. И когда рано утром я разговаривал и слушал доклад начальника Генерального штаба, я заметил: наших военных также беспокоит эта проблема", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что эта тема обсуждалась еще в прошлом году, и тогда был выработан определенный алгоритм реагирования на подобные события.