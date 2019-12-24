24.12.2019
Лукашенко: Украина дала повод войне на Донбассе
Источник: Корреспондент.net
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина дала повод началу конфликта на Донбассе, о чем стало известно из его интервью радиостанции Эхо Москвы.
"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее — ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", — рассказал он.
Также белорусский президент считает, что аннексированный Крым "де-факто российский, юридически это не оформлено", а украинцы "никак не обороняли эту землю".
Еще в ходе этого интервью Лукашенко заявил, что было бы лучше, если бы Украина проводила такой курс, как после распада СССР.
Новости раздела
Украина
24.12.2019
Лукашенко: Украина дала повод войне на Донбассе
Александр Лукашенко считает, что Украина в какой-то степени дала повод развязыванию войны на Донбассе.
Украина
24.12.2019
Кабмин созвал экстренное заседание по газу
Кабинет Министров будет обсуждать на экстренном заседании вопросы газовых переговоров с Россией.
Украина
23.12.2019
Зеленский - представителям АЗС: Цены нужно снизить
Президент собрал представителей топливного рынка, чтобы обсудить вопрос снижения цен на фоне укрепления гривны.
Украина
23.12.2019
Украине предстоит выплатить $17 млрд в 2020 году
Нацбанк обнародовал календарь плановых платежей по внешнему долгу до конца этого и на весь следующий год.
Украина
23.12.2019
Компьютер подделывает голос. Придумали украинцы
Украинская компания уже два года работает над искусственным интеллектом, способным синтезировать голос любого человека.
Украина
23.12.2019
Киев направил ноту РФ из-за поездки Путина в Крым
Украинские дипломаты назвали "ничтожными" попытки Кремля легитимизировать аннексию Крыма.
Украина
23.12.2019
В Украине ускорился спад промпроизводства
По итогам 11 месяцев объем промпроизводства в Украине снизился на 1,2%. Падение продолжается уже полгода.
Украина
23.12.2019
В Нафтогазе озвучили риски соглашения по транзиту
Украинская сторона работает над системой договоров для снижения рисков газового соглашения с Россией, отметил Юрий Витренко.
Украина
22.12.2019
У 92% детей в интернатах Украины есть родители
Только 8% детей в украинских интернатах – это полные сироты или дети, лишенные родительской опеки.
Украина
22.12.2019
В Украине проходят первые выборы в 86 ОТГ
Для проведения выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. В голосовании могут принять участие почти 420 тысяч избирателей.
Украина
22.12.2019
МИД РФ: Киев отказался развести силы по всей линии
Украинская сторона в Париже категорически отказалась зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил по всей линии соприкосновения, сообщил Сергей Лавров.