Найти

28.07.2020

Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Источник: Корреспондент.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 июля, заявил, что бессимптомно перенес коронавирус, пишет БЕЛТА.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал Лукашенко на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - добавил Лукашенко. 

Стоит отметить, что белорусский президент на протяжении всей пандемии продолжал работать. Таким образом, он мог заразить коронавирусом множество людей, с которыми контактировал.

Новости раздела
Украина
28.07.2020
Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом
Белоррусский президент заявил, что перенес болезнь без симптомов на ногах. Такой вывод сделали врачи.
Украина
28.07.2020
В Николаеве от коронавируса умерла медсестра
Женщина несколько дней самостоятельно лечилась и ходила на работу. Коронавирус у нее подтвердили только после госпитализации.
Украина
28.07.2020
Названо условие открытия границ ЕС для украинцев
Украинцев начнут пускать в Евросоюз, когда эпидемия коронавируса в стране замедлится и суточное число новых случаев будет стабильно низким.
Украина
28.07.2020
В июне в Украине резко выросли зарплаты
Во время выхода из карантина средняя номинальная зарплата в стране увеличилась почти на 10%.
Украина
28.07.2020
Резников временно возглавит переговоры по Донбассу
Вице-премьер подчеркнул, что новый глава украинской делегации будет назначен решением президента Украины.
Украина
28.07.2020
Бюджетникам планируют повысить зарплаты на треть
Повышение ставки работникам бюджетной сферы запланировано в связи с грядущим повышением "минималки".
Украина
27.07.2020
На Банковой протестуют против капитуляции
Акция организована Европейской солидарностью. Под зданием офиса президента стоят люди с плакатами "Вон Зека/лю" и "Они с Россией, а не с патриотами".
Украина
27.07.2020
Киев осудил "парад" РФ в Севастополе
Украинское внешнеполитическое ведомство направило в Россию ноту протеста из-за проведения военного парада в аннексированном Крыму.
Украина
27.07.2020
НБУ: Банки намерены смягчить условия кредитования
Опрошенные банкиры ожидают, что в текущем квартале восстановится спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса.
Украина
27.07.2020
Курсы валют: евро на максимуме за полтора года
Нацбанк повысил курс евро сразу на 38 копеек. Выше курс евро в последний раз был в январе 2019 года.
Украина
27.07.2020
Дело МАУ: Киев запросит у Ирана максимальную плату
Глава МИД Украины заявил, что имеющаяся информация позволяет Киеву на переговорах требовать “самой высокой цены” за сбитый самолет.
Украина
27.07.2020
В Киеве дали свет в трех обесточенных районах
Потребителей подключили к энергоснабжению, районные аварийные службы проверяют локальные подключения, чтобы ни один дом не остался без света.
В Николаеве от коронавируса умерла медсестра | Витренко рассказал, как спорил с Путиным по газу