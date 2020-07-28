Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

Источник: Корреспондент.net

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 28 июля, заявил, что бессимптомно перенес коронавирус, пишет БЕЛТА.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но, самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - сказал Лукашенко на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных. Наконец и я попал в золотой фонд Беларуси, перенеся этот вирус", - добавил Лукашенко.

Стоит отметить, что белорусский президент на протяжении всей пандемии продолжал работать. Таким образом, он мог заразить коронавирусом множество людей, с которыми контактировал.