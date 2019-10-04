Лукашенко: Зеленский не нуждается в советах

Источник: Корреспондент.net

Президент Украины Владимир Зеленский не нуждается в советах, считает президент Беларуси Александр Лукашенко. Такое мнение он высказал на Форуме регионов Беларуси и Украины, который проходит в Житомире в пятницу, 4 октября.

"Сегодня убедился, что ему никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает", - сказал Лукашенко.

При этом журналистка заметила, что у ее коллег складываются напряженные отношения с Зеленским. "У вас? С Владимиром Александровичем отношения напряженные? Я иду за ним и думаю: господи, как он вас терпит. Да вы что, у вас прекрасные отношения!" - ответил Лукашенко.

Он также поблагодарил украинцев и президента за приглашение посетить "братскую Украину и принять участие во втором Форуме регионов". "Время предоставило нам отличный шанс "сверить часы" и расставить ориентиры на перспективу. "Мы готовы внимательно изучать предложения по активизации двустороннего сотрудничества. Убежден, что наша первая встреча и личное знакомство станут большим шагом к укреплению и развитию давних отношений между государствами", - сказал Лукашенко.

Кроме того, он сообщил, что договорился с Зеленским вместе заняться "разбором завалов" в двусторонних отношениях. "Это было похоже на разбор завалов, которые созданы за последние годы. К сожалению, так случилось, время выбрало нас разгребать эти развалы. Мы сегодня это начали делать", - отметил он.

Лукашенко предположил, что развитию белорусско-украинских отношений будут пытаться помешать внешние силы. "Чем роднее будут наши государства, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Никто никогда, как бы ни заявляли политики, не позволит очень сильно дружить. К сожалению, мир действует по принципу "разделяй и властвуй", - заявил президент Беларуси.