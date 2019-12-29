Лукьяновское СИЗО все еще в осаде

Источник: Корреспондент.net

В Киеве возле входов в Лукьяновское СИЗО, по состоянию на 9:00 утра, продолжают находиться активисты, обстановка спокойная. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщили УНН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что никаких столкновений или провокаций ни происходило.

По словам правоохранителей, активисты до сих пор находятся под СИЗО. В то же время их количество в полиции не назвали.

"Пока все спокойно, никаких столкновений не было", - уточнил собеседник.

По его словам, правоохранителей под Лукьяновским СИЗО "достаточное количество".