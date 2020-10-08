Ляшко назвал новый приоритет в борьбе с COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Украине сейчас 37 тысяч койко-мест для пациентов с коронавирусом COVID-19, но только 13 тысяч из них обеспечены кислородом. Власти хотят увеличить этот показатель до 80%. Об этом сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко во время пребывания с рабочей поездкой в ​​Черновицкой области, сообщает Укринформ в четверг, 8 октября.

"Мы хотим, чтобы 80% коек, отведенных под лечение больных коронавирусом, были обеспечены кислородом: централизованным или децентрализованным. Мы делаем все возможное, чтобы так и было. На сегодня в Украине кислородом обеспечено 13 тысяч коек из 37 тысяч, отведенных для лечения больных коронавирусом", – сказал Ляшко.

Он отметил, что если на первых этапах борьбы с коронавирусом делался приоритет на аппаратах ИВЛ, то сейчас тенденция сместилась в сторону обеспечения больных кислородной поддержкой.

"Завтра, 9 октября, на заседании Кабинета министров планируют рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для того, чтобы в регионах закупили кислородные концентраторы, кислородные станции, а также трубки для разведения кислорода по больницам", – добавил Ляшко.