20.06.2020
Ляшко назвал причину вспышек коронавируса
Источник: Корреспондент.net
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что нарушение санитарных норм повлияло на рост заболеваемости COVID-19. Об этом он сообщил по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает в субботу, 20 июня, пресс-служба Минздрава.
Были обсуждены основные причины, которые повлияли на рост количества новых случаев заболевания в некоторых областях.
"Основная причина роста - нарушение санитарных мероприятий субъектами хозяйствования. Также на негативную динамику заболеваемости повлияло несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте. Для недопущения ухудшения эпидемической ситуации и вынужденного усиления карантинных мероприятий будет усилен государственный контроль", - подчеркнул Ляшко.
В Минздраве также анонсировали проведение регулярных рейдовых проверок по соблюдению субъектами хозяйствования установленных требований. Будет проверяться режим ношения масок, социальная дистанция и так далее.
Госпродпотребслужба, в свою очередь, усиливает государственный надзор за соблюдением санитарного законодательства и выполнением противоэпидемических мероприятий при работе дошкольных учреждений, заведений общественного питания, физической культуры и спорта, работы рынков, учреждений, оказывающих услуги по размещению, объектами торговли продовольственными и непродовольственными группами товаров.
Нацполиция, пограничная служба, учреждения Минздрава эпидемиологического профиля, местные власти совместно организуют мероприятия направленные на использование электронного сервиса "Дий дома" гражданами, которые должны находиться в самоизоляции. Также будет усилен контроль за лицами с подтвержденным случаем коронавирусной болезни.
Органы местного самоуправления должны обеспечить выделение дополнительного транспорта для недопущения скопления людей в момент пиковой нагрузки.
Новости раздела
Украина
20.06.2020
В ОП анонсировали проверки общепита и транспорта
Общественные заведения должны нести ответственность за соблюдение посетителями противоэпидемических мер, отметил Владимир Зеленский.
Украина
20.06.2020
Обострение в ООС: с начала суток 16 обстрелов
В результате артиллерийского и минометного обстрела в районе Орехового один украинский военнослужащий получил осколочное ранение.
Украина
20.06.2020
Семьи погибших медиков начнут получать выплаты
На следующей неделе стартуют страховые выплаты родственникам погибших от коронавируса медиков.
Украина
20.06.2020
Открыто дело о возможной слежке за Порошенко
За экс-президентом якобы следили неизвестные на автомобилях с номерами, которых нет в базе.
Украина
20.06.2020
Ляшко назвал причину вспышек коронавируса
На ухудшение ситуации повлияло также несоблюдение правил при перевозке в городском, междугородном и межобластном транспорте.
Украина
20.06.2020
На Луганщине прогремел взрыв, есть жертвы
На улице Николая Гоголя сдетонировало взрывное устройство. В результате погибли двое человек.
Украина
18.06.2020
Сторонники Порошенко пришли под Офис президента
Около тысячи человек отправились от суда к Офису президента с протестом против политических преследований.
Украина
18.06.2020
"ЛНР" разблокировала работу КПВВ в Станице
Украинская сторона открыла пункты пропуска на Донбассе еще 10 июня. В "ДНР" до сих пор никого не впускают и не выпускают.
Украина
18.06.2020
Миллиарды на бензобаке. Как формируют цены на АЗС
Любой автовладелец, если спросить его мнение о цене топлива в Украине, скажет: «Слишком дорого!» Хотя сравнение цен на горючее в нашей стране и у соседей в Евросоюзе показывает, что это утверждение не совсем справедливо.
Украина
18.06.2020
Украина требует членства в ЕС – Зеленский
Украинское государство способно вносить вклад в укрепление стабильности и безопасности в европейском регионе, отметил президент.
Украина
18.06.2020
В МОЗ обвинили украинцев в "анархии"
Коронавирус распространяется в Украине стремительными темпами, потому что люди не соблюдают карантин, считает Степанов.