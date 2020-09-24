24.09.2020
Ляшко назвал условие жесткого карантина
Источник: Корреспондент.net
Власти будут вынуждены вернуть жесткий всеобщий карантин в случае заполненности всех койко-мест в больницах, выделенных для лечения коронавируса. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью изданию Новое время, опубликованном в четверг, 24 сентября.
"Предел - это заполненность коек. Когда система здравоохранения будет на грани коллапса. Когда кроме "ковидных", у нас еще есть большое количество людей с инфарктами, с инсультами, а также другими заболеваниями, когда неотложная помощь должна будет предоставляться уже сейчас в течение 15 минут", - сказал он.
Вместе с тем, по словам главного санврача, повторное введение жесткого карантина в Украине не понадобится, если все будут соблюдать противоэпидемические меры.
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