Ляшко предупредил о возможном скачке по COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Во Львовской и Волынской областях образовались очереди из анализов на COVID-19, образцы передают в другие регионы и по мере исследований число новых случаев заражений может расти. Об этом заявил главный санврач Виктор Ляшко в эфире радио НВ.

По его словам, сейчас во Львовской области самая большая очередь из образцов, которые необходимо исследовать на коронавирус, больше только у Киева.

Устранить эти очереди планируется на этой неделе, поэтому число зарегистрированных случаев может расти.

"Во Львовской области еще осталось 2000 образцов, которые будут сегодня или завтра утром доставлены в национальную референс лабораторию и мы силами национальной референс лаборатории также подчистим все под ноль, поэтому возможно будет количество случаев больше, но мы будем наблюдать динамику и будем смотреть динамику как все происходит в других областях нашей страны", - заявил Ляшко.