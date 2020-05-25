Ляшко рассказал об учете смертности от COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что уровень смертоносности от коронавируса COVID-19 во многом зависит от того, кто и как считает показатели.

"Что касается смертности, вопрос интересный. Если мы сейчас посмотрим летальность по разным странам, она колеблется от 1,5% до 15%, в зависимости от того, в частности, кто и как считает показатели – будь то в результате коронавирусной болезни, или это было в тот период, когда человек болел коронавирусной болезнью", – сказал Ляшко.

Также он объяснил, как происходит процедура учета смертности в Украине.

"Мы сейчас регистрируем все летальные случаи, которые были у людей, болевших коронавирусной болезнью, и показываем их в статистику как людей, умерших во время течения этой болезни. Далее мы будем проводить ретроспективно, после вскрытия – что было в результате болезни, а что совпало во времени, чтобы сделать реальную статистику, как повлияла болезнь на летальность", – рассказал он.