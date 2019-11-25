Люди Джулиани пытались руководить Нафтогазом - СМИ

Источник: Корреспондент.net

Американские предприниматели Лев Парнас и Игорь Фруман, которые поддерживали деловые связи с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, пытались установить контроль над НАК Нафтогаз Украина.

Фаворов заявил, что Парнас и Фруман сказали, что хотят сделать его "своим человеком". По словам чиновника, предприниматели из США в марте текущего года предлагали организовать его назначение на должность главы Нафтогаза. Фаворов сообщил о том, что произошло Коболеву и ответил на предложение Парнаса и Фрумана отказом.

В интервью он заявил, что указанная встреча с Парнасом и Фруманом состоялась в марте в американском штате Техас. Его собеседники якобы подчеркивали, что поддерживают связи с Трампом и Джулиани.

В свою очередь, адвокат Парнаса уверяет, что утверждение Фаворова не соответствуют действительности. Адвокаты Фрумана и Джулиани отказались от комментариев.