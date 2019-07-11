Найти

11.07.2019

Люстрация по-зеленому. Реакция на идею Зеленского

Источник: Корреспондент.net

Владимир Зеленский придумал свою люстрацию – он хочет запретить занимать государственные должности всем чиновникам, которые находились у власти с 2014 по 2019 годы.

Причем люстрировать глава государства собрался даже избираемые должности – народных депутатов, президента.

Что говорит президент

По словам Зеленского, он ежедневно общается с чиновниками разных уровней и понимает - это "безнадежный диагноз".

"Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые. На самом деле, они все одной масти. Им всем фиолетово", - заявил президент.

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу. Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят и строят дороги только в собственном Фейсбуке, и рожают детей в Америке. Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек", - отметил он.

По словам Зеленского, он ежедневно ломает голову, что с ними делать: "обменять на пленных, или одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили и отправить на передовую".

"Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.

"Предлагается в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов правительства, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимающих должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский.

Он добавил, что этот законопроект только общественная оценка деятельности старых чиновников.

Чья инициатива?

Интересно, что ранее инициативу о люстрации всех чиновников времен президентства Петра Порошенко озвучивал экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

По его словам, он уже наработал соответствующий законопроект, который предлагает на рассмотрение следующему составу парламента.

Реакция

В социальных сетях активно обсуждают предложение Зеленского.

Многие пишут  о том, что такие решения просто незаконны.

Новости раздела
Украина
12.07.2019
В КИУ подсчитали кандидатов-клонов
В 48 из 199 округов зарегистрированы так называемые клоны. Всего по Украине баллотируется 161 кандидат-однофамилец.
Украина
12.07.2019
В Госдепе оценили идею Зеленского о переговорах
Изменение форматов переговоров не устранит "отсутствие у России политической воли" выполнить минские соглашения, считают в США.
Украина
12.07.2019
В Одессе завершились учения Sea Breeze
Международные учения Sea Breeze-2019 завершились в Одессе. В ходе учений было задействовано 24 корабля, 13 самолетов, 10 вертолетов.
Украина
12.07.2019
Аваков назвал "позорным" приговор Маркиву
Министр внутренних дел заверил, что приговор итальянского суда будет обжалован. Украина не виновата в гибели итальянца на Донбассе, подчеркнул Аваков.
Украина
12.07.2019
В НАТО дали рекомендации новой Раде
В НАТО назвали пять приоритетных законопроектов, которые следует принять новому парламенту.
Украина
11.07.2019
Зеленский провел совещание по тарифам на газ
Президент обсудил ситуацию на энергетическом рынке Украины с профильными ведомствами. Нафтогаз согласился снизить тарифы для населения.
Украина
11.07.2019
Выборы по-новому. Что за кодекс приняла Рада
Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса. С 6 июня Рада рассматривала правки к Избирательному кодексу, которых насчитывалось 4568.
Украина
11.07.2019
Афера на 255 миллионов: ГБР расследует закупки Минобороны
Оборонное ведомство закупило дизельное топливо и пластиковую посуду по завышенной цене у фиктивной фирмы, заявили в ГБР.
Украина
11.07.2019
Дуда обратился к Зеленскому по историческому спору
Глава республики Польши заявил, что такой шах позволил бы нормализовать польско-украинские отношения.
Украина
11.07.2019
К Зеленскому приехала новый премьер Молдовы
Украинский президент принял в Киеве главу правительства Молдовы Майю Санду. Она была назначена премьером месяц назад.
Украина
11.07.2019
Люстрация по-зеленому. Реакция на идею Зеленского
Президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.
Украина
11.07.2019
У Зеленского рассказали о переговорах с Путиным
Основным вопросом, который обсуждали главы двух стран, было освобождение украинских моряков, сообщили в пресс-службе президента.
У Зеленского рассказали о переговорах с Путиным | К Зеленскому приехала новый премьер Молдовы