Люстрация по-зеленому. Реакция на идею Зеленского

Источник: Корреспондент.net

Владимир Зеленский придумал свою люстрацию – он хочет запретить занимать государственные должности всем чиновникам, которые находились у власти с 2014 по 2019 годы.

Причем люстрировать глава государства собрался даже избираемые должности – народных депутатов, президента.

Что говорит президент

По словам Зеленского, он ежедневно общается с чиновниками разных уровней и понимает - это "безнадежный диагноз".

"Бело-синие, красно-белые, оранжевые, бордовые, розовые. На самом деле, они все одной масти. Им всем фиолетово", - заявил президент.

"Для чего нужны народные депутаты, которые оставляют неприкосновенность, узаконивают незаконное обогащение, просто не ходят на работу. Для чего министры, которые рассказывают, что украинцы очень много едят и строят дороги только в собственном Фейсбуке, и рожают детей в Америке. Которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек", - отметил он.

По словам Зеленского, он ежедневно ломает голову, что с ними делать: "обменять на пленных, или одеть в бракованные бронежилеты, которые они закупили и отправить на передовую".

"Думаю, самое малое, что можно сделать сейчас, навсегда лишить их всех возможности участвовать в управлении государством", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что его команда наработала законопроект о расширении норм закона об очищении власти.

"Предлагается в перечень должностей, подпадающих под люстрацию, добавить президента Украины, всех народных депутатов, председателя Верховной Рады, членов правительства, генпрокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, председателей государственной фискальной службы и таможни, секретаря СНБО, руководство оборонных предприятий, занимающих должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года", - сказал Зеленский.

Он добавил, что этот законопроект только общественная оценка деятельности старых чиновников.

Чья инициатива?

Интересно, что ранее инициативу о люстрации всех чиновников времен президентства Петра Порошенко озвучивал экс-глава администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.

По его словам, он уже наработал соответствующий законопроект, который предлагает на рассмотрение следующему составу парламента.

Реакция

В социальных сетях активно обсуждают предложение Зеленского.

Многие пишут о том, что такие решения просто незаконны.