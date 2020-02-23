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23.02.2020

Макрон назвал препятствие для сделки ЕС и Британии

Источник: Корреспондент.net

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал о главном препятствии для заключения торговой сделки между Евросоюзом и Британией, покинувшей блок 31 января. Об этом сообщает AFP 23 февраля.

По словам французского лидера, Лондон на переговорах о торговом соглашении может использовать вопрос об условиях рыбной ловли в Ла-Манше в качестве инструмента давления на европейских партнеров.

"Я не уверен, что соглашение будет заключено до конца года", - сказал Макрон на встрече с представителями рыбной отрасли на сельскохозяйственном торговом мероприятии в Париже, отметив, что права на рыбную ловлю будут главным моментом спора.

Франция и ряд других европейских стран хотят иметь возможность вести промысел в британских водах, в то время как Великобритания хочет полной автономии и ограниченного доступа для европейских рыбаков.

В полночь с 31 января на 1 февраля по центральноевропейскому времени Британия после трех с половиной лет метаний формально выходит из Евросоюза. 

Главная перемена, которая произошла в ночь на 1 февраля - Британия лишилась представительства во всех органах Евросоюза. В течение еще года британцы будут подчиняться правилам и решениям ЕС, но уже не смогут участвовать в их принятии.

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