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16.03.2020

Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны

Источник: Корреспондент.net

Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник, 16 марта, президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу.

"С завтрашнего полудня границы Евросоюза и Шенгенского пространства будут закрыты на 30 дней", - сказал глава государства.

Он также сообщил, что Франция вводит беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом, включающие отмену уже назначенных выборов, а также транспортную блокаду.

В своей речи президент Франции постоянно подчеркивал, что нынешнее состояние в стране близко к военному. Фразу "мы на войне" он повторил 5 раз в разном контексте, посчитали в Le Monde.

Это, по его словам, позволит мобилизовать ресурсы для общественного блага. В частности, Макрон объявил, что такси и гостиницы могут быть мобилизованы для перевозки и размещения медиков, которые сейчас "на передовой". Также в отдельных регионах, например в Эльзасе, будут развернуты полевые госпитали.

Также Макрона рассказал о том, как будет введено в действие решение о закрытии границ Евросоюза для иностранцев, анонсированное в понедельник президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как выяснилось, это решение будет принято в обход стандартной процедуры, поэтому новые правила въезда заработают уже во вторник.

Кроме того, будет существенно уменьшена работа транспорта внутри страны: на 15 дней будет отменено большинство маршрутов общественного транспорта, кроме критически необходимых.

Уличные собрания будут строго запрещены, нарушителей будут штрафовать.

Также президент Франции решил не проводить вовремя местные выборы. Второй тур муниципальных выборов по всем государстве должен состояться 22 марта, он будет перенесен на неопределенный срок. Также президент отложил проведение пенсионной реформы.

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