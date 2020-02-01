01.02.2020
Марин Ле Пен: Brexit – начало крушения Евросоюза
Источник: Корреспондент.net
Выход Великобритании из Европейского Союза является началом формирования независимых государств. Об этом заявила лидер французского движения Национальный фронт Марин Ле Пен в Twitter.
"Европейский Союз останется в истории как оглушительный провал!" – написала политик в субботу, 1 февраля.
По словам Ле Пен, Brexit должен ознаменовать собой "начало строительства Европейского альянса независимых наций, к которому стремится большинство европейцев".
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