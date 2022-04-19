Маріуполь – «червона лінія» переговорів з РФ. Як окупанти перетворюють місто-форпост в «концтабір» ХХІ сторіччя

Источник: www.radiosvoboda.org

Які дії окупантів у Маріуполі стосовно мирних жителів? Що відбувається на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі? Чи відповість російська влада на звернення Віктора Медведчука щодо обміну? Як воєнна ситуація в Маріуполі може вплинути на переговори України і Росії? Про це – в новому випуску програми проєкту Радіо Свобода

Президент України Володимир Зеленський 16 квітня заявив, що «знищення російськими військами українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь, поставить крапку на переговорах з Росією». Також він зазначив, що врятувати Маріуполь може допомогти своєчасне надання Україні потужної зброї та тимчасове припинення вогню.

16 квітня заявив, що «знищення російськими військами українських військовослужбовців, які захищають Маріуполь, поставить крапку на переговорах з Росією». Також він зазначив, що врятувати Маріуполь може допомогти своєчасне надання Україні потужної зброї та тимчасове припинення вогню. Маріуполь може стати «червоною лінією» у переговорах із Росією, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі американського мовника CBS News 17 квітня. За його словами, українська сторона не мала контактів із російськими дипломатами в останні тижні на рівні міністерств закордонних справ.

в ефірі американського мовника CBS News 17 квітня. За його словами, українська сторона не мала контактів із російськими дипломатами в останні тижні на рівні міністерств закордонних справ. 17 квітня начальник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін повідомив, що на території заводу «Азовсталь» ховаються цивільні мешканці, зокрема, жінки і діти. За словами Вершиніна, вони перебувають у «жахливих умовах, без ліків, їжі та води».

повідомив, що на території заводу «Азовсталь» ховаються цивільні мешканці, зокрема, жінки і діти. За словами Вершиніна, вони перебувають у «жахливих умовах, без ліків, їжі та води». СБУ 18 квітня оприлюднила відеозвернення, на якому затриманий в Україні, підозрюваний у державній зраді політик, народний депутат Віктор Медведчук, який також є кумом російського президента Володимира Путіна, просить обміняти його на захисників і жителів оточеного російськими військами Маріуполя.

Фільтрація, мобілізація та примусові роботи

Ситуація у Маріуполі залишається однією з найскладніших. Місто перебуває під постійними ударами російських авіації та артилерії. Військові та жителі міста знаходяться без тепла, питної води, зв’язку та медикаментів.

«Щодо гуманітарної ситуації – вона погіршується, наразі це вже питання не їжі та питної води. Наразі питання більше стосується відсутності меддопомоги, медсупроводження, ліків. Захворювання, хронічні захворювання, люди не можуть отримувати допомогу та ліків», – сказав «Новинам Приазов’я» радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Посадовець повідомив, що російські військові під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Нікольське-Ялта понад 20 тисяч осіб. Також, за його даними, ще 10 тисяч осіб перебувають в селі Безіменне на стадії підготовки до депортації.

Раніше радник мера казав, що з 18 квітня, «російські військові остаточно закриють Маріуполь на в’їзд і виїзд для всіх та заборонять переміщення, щоб провести фільтрацію 100% чоловіків, які залишилися в місті».

Також Петро Андрющенко розповів, що у Маріуполі російські окупаційні сили видають місцевим жителям перепустки для пересування по місту. Радник мера вважає, що в такий спосіб Росія готує місцеве населення до паспортизації.

«З одного боку, окупанти кажуть, що без цих перепусток вони перестануть пускати людей для міграції із району в район, для пересування. Вже кажуть, що ця перепустка буде підставою для знаходження на вулиці взагалі, для пересування навіть в межах одного району. Ми вважаємо, що це ще одна форма фільтрації. І мабуть, це підготовка для паспортизації вже або Росії, або псевдореспублік», – пояснив радник.

Директор Агентства розвитку Приазов'я Костянтин Батозський стверджує, що у фільтраційних таборах поблизу Маріуполя російські військові перевіряють чоловіків на причетність до українських органів влади, армії або до проукраїнських активістів. Тих, кого підозрюють у належності до таких груп, беруть у полон, повідомив політолог.

«В окупантів є усі ці списки та вони знають, кого вони шукають. Якщо вони підозрюють, що людина якось пов'язана з Україною, її переводять далі в справжній концентраційний табір в Нікольське або вже в Донецьк, де люди проводять дуже багато часу – до місяця і дуже часто, вони прямо звідси потрапляють в полон», – розповів Костянтин Батозський.

Також він додав, що тих, кого не спрямовують на фільтраційні процедури, росіяни змушують працювати, насамперед над розчищенням міста.



Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін підтвердив, що «окупанти проводять перепис населення, видають перепустки для пересування містом. Змушують людей працювати за їжу».



«Є така інформація, що вони збирають, в першу чергу, дані про чоловіків, яких потім збираються використовувати як гарматне м'ясо для так званих сил «ДНР». Те, що вони використовують людей за якусь їжу, щоб вони прибирали завали й займалися прибиранням померлих маріупольців – це факт, тому що вони це прямо на відео показують. Фото є, в новинах це звучить. Але вони це показують, як допомогу маріупольцям – от вони такі добрі визволителі», – розповів Максим Бородін.

Один із жителів Маріуполя, якому вдалося виїхати з міста 15 березня, Вадим Ялі, розповів, що російські військові на блокпостах особливо ретельно перевіряли чоловіків.

«Чоловікам було гірше за всіх, бо їх перевіряли дуже детально, роздягали повністю, казали знімати шкарпетки. Перевіряли особисті дані, телефони, фото галереї, месенджери. Жінок менше чіпали, однак все одно переглядали речі, сумки. Зі мною такого не було, але я чув, що забирали іноземну валюту та казали «Навіщо воно вам, тут буде Росія», – розповів чоловік.

Також Вадим Ялі підтвердив, що чоловіків, які залишилися в місті, російські військові примусово мобілізують.

«Якусь частину відправляють до примусових робіт, інша частина, я так розумію, буде зі зброєю в руках. Від сьогодні (18 квітня – ред.) місто повністю закрито, це робиться, як вони кажуть, для фільтрації та зачистки. Люди тепер не зможуть отримувати гуманітарну допомогу. На Метро – ТЦ, де роздавали гуманітарну допомогу, відкрили штаб «Єдиної Росії», і не ясно що там люди будуть їсти», – сказав хлопець.

Ще одна жителька Маріуполя, на умовах анонімності розповіла, що російські військові фіксують паспортні дані людей, яким роздають гуманітарну допомогу.

«Окупанти зараз видають харчові набори нашим людям, які залишилися в Маріуполі, це хліб, вода, консерви, якесь печиво. А ще ведуть записи людей, які отримали цю допомогу, вони паспортні дані збирають, не знаю, для чого. Мабуть, це якийсь перепис населення таким чином вони роблять. Зараз людям, які залишилися в Маріуполі, видають картки телефонного зв'язку «Фенікс». Дуже складно додзвонитися на ці номери», – повідомила жінка.



Жителька Маріуполя також розповіла, що була свідком авіаударів по п'ятому корпусу ПДТУ університету та лікарні, зокрема, пологовій залі.



«Ми почули гуркіт від літака, і потім дуже велика вібрація, ми не зрозуміли, що це таке, тому що ми такого ще ніколи не чули. Потім підіймаємо голови та бачимо великий чорний дим, зруйновані будівлі. Це було дуже страшно. І потім почалися авіаудари постійно. Це одне. Ще є голод, мародери, зґвалтування, нестача води. В нас не було ні газу, ні світла, ні мобільного зв'язку, навіть радіо не було», – згадала жінка.

«Жертв більше ніж у Бучі та Ірпені»

Маріупольський міський голова Вадим Бойченко раніше заявляв, що з початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів.

За даними Головного управління розвідки міністерства оборони України, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 російських мобільних крематоріїв для зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців.

На думку маріупольця Вадима Ялі, кількість загиблих цивільних жителів у Маріуполі набагато більша, ніж у Бучі та Ірпені Київської області.

«У Маріуполі прямо на подвір’ях ховали людей, у дворах, на дитячих майданчиках зараз могили. Звісно, погано порівнювати, але Буча та Ірпінь із Маріуполем не порівняти. В Маріуполі набагато, у 15-20 разів більше загиблих. Від сьогодні місто закрили на в'їзд та виїзд. І за інформацією, яка до мене надходила від родичів, які там залишилися, у місті почали працювати мобільні крематорії. Важко уявити, що твого родича, бабусю чи дідуся, можуть просто от так спалити», – поділився Вадим.

Бої за «Азовсталь», як останній рубіж

Петро Андрющенко розповів, що бойові дії тривають всередині міста, російські військові намагаються бомбардувати територію заводу «Азовсталь». Там, від початку блокади Маріуполя, крім українських військових, перебувають і цивільні, в тому числі діти. Костянтин Батозський вважає, що зараз російські військові будуть намагатися повністю знищити завод «Азовсталь».

«В мене склалось враження, що Путін прийняв рішення повністю знищити Маріуполь, включаючи усю інфраструктуру. І порт, і заводи, і комбінати, – все зараз непридатне до роботи, все це зруйноване. І я також думаю, що вони будуть намагатись повністю знищити «Азовсталь», шляхом повітряних бомбардувань», – сказав Батозський.

На його думку, Росія не планує обговорювати мирні шляхи вирішення ситуації в Маріуполі. Відтак, переговорний процес може бути зупинений, якщо українські військові не витримають наступу російської армії на «Азовсталь».

«Президент України Володимир Зеленський сказав, що якщо Маріуполь впаде під натиском російського війська, то це буде мати вкрай негативний вплив на процес перемовин, то вони фактично будуть заморожені і призупинені. Я також знаю, що є один перемовник в переговорному процесі, один із найбагатших людей світу, який опинився в цій перемовній групі, який намагався використати свій вплив і впливати саме на проблему Маріуполя. Це йому не вдалося і, напевно, на наступних зустрічах ми цього пана вже не побачимо», – сказав політолог.

Волонтерка з Маріуполя Лілія Болбат розповіла, що з початку блокади міста допомогти українським військовим можливості немає. Але зараз волонтери спрямовують свої дії на підтримку тих захисників, які перебувають поблизу Маріуполя.

«З самого початку, як все почалось, як тільки 24 числа почались обстріли, буквально на 2-й, 3-й день, до мене звернулись Азовці і попросили допомоги по місцю. Ми знаходили все серед мирних жителів. І планшети і медикаменти привезли, а потім, коли почалась повна блокада, ми не могли ніяк допомогти нашим військовим», – згадала волонтерка.

За словами Лілії Болбат, є зв'язок з військовими, тими, хто знаходиться на території заводу. Але єдине, що залишається, це підтримувати морально, щоб вони тримались, не впали духом. Також волонтерка підтвердила, що в сховищах заводу є мирні жителі, зокрема діти.

«За інформацією, близько 1000 мирних жителів, серед яких є і маленькі діти і немовлята. Наші військові знаходяться всі там і місто повністю під орками, під цими нелюдями. Були пропозиції здатись – вони послали їх слідом за російським кораблем і залишились на комбінаті і ось вчора читали, що були загрози обстрілювати комбінат авіабомбами ФАБ 1000, ФАБ 3000. Це такі потужні авіабомби», – поділилася жінка.

Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін вважає, що у випадку здачі в полон цивільних громадян, які перебувають на території заводу «Азовсталь», Росія не надасть їм можливості потрапити на підконтрольну Україні територію.

«Росіяни кажуть, нехай вони виходять, ми просто візьмемо їх у полон. От вони зараз здадуться, що Росія з ними буде чинити? Ніхто не знає, куди вони їх відправлять, який взагалі шанс, що вони їх відправлять на територію України і дадуть можливість їм виїхати туди? Здача в полон не вирішує ніяких питань для людей», – запевнив депутат.

Головна воєнна ціль армії РФ

Російський військовий експерт з Праги Юрій Федоров зазначив, що завод «Азовсталь» залишається головною воєнною ціллю російської армії в Маріуполі. Втім, українські військові зберігають оборонний потенціал.

«Розумієте, сам той факт, що гарнізон Маріуполя тримається так довго, свідчить про те, що є якісь канали, про які ми не знаємо, бо це військова таємниця. Значить є канали постачання продуктів, води, може запаси, може канали додаткового харчування і боєприпасів і це свідчить про те, що не все так просто складається, як про це люблять казати в Москві», – зазначив військовий експерт.

Юрій Федоров наголосив, що російські військові «взяли тактику випаленої землі». Після відмови гарнізону Маріуполя, на «Азовсталь» почали скидати бомби важкі бомбардувальники ТУ-22, які призначені не тільки для знищення будівель, які на землі, але і для знищення підземних укриттів. Також він зазначив, що супротив не обмежується військовими на Азовсталі.

«Ідуть важкі вуличні бої і в опорні пункти оборони перетворюються достатньо фундаментальні будівлі, які не так просто стерти з землі артилерійським вогнем, і які дуже важко взяти штурмом. Тому що оборонці мають хороші укриття, сталінські будівлі того часу, вони дуже міцні. Такі пункти оборони знаходяться на значному віддаленні від «Азовсталі», – повідомив військовий експерт.



Також Юрій Федоров вважає, що заява Володимира Зеленського про припинення переговорів з Росією у разі знищення українських військових у Маріуполі, свідчить про те, що Україна почуває себе більш впевнено у військовому співвідношенні, ніж Росія.

Чи обміняють Медведчука на українських полонених?



На думку депутата Маріупольської міської ради Максима Бородіна, російська влада не відгукнеться на звернення Віктора Медведчука щодо його обміну на цивільних та військових з Маріуполя.

«Для Росії знищення наших військових у Маріуполі – це принципова позиція. Їм потрібно показати, що або знищити, або взяти у полон, катувати, а потім показувати відеозвернення, де вони будуть казати про те, як вони нібито гвалтували мирне населення, і все таке. Це було б дуже чудово обміняти Медведчука на наших полонених військових і на наших цивільних, які там залишилися, але я думаю, що шанси на це реально мізерні, на жаль», – зазначив Бородін.

Петро Андрющенко вважає, що звернення Медведчука навряд чи вплине на ситуацію в Маріуполі, але може дати шанс обмінному процесу.

«Наші захисники – це особа цінність, скажімо прямо – як воно є. Тому, якби це було моє рішення, я б із радістю обміняв Медведчука на всіх наших захисників, на всіх наших людей. Але я не дуже вірю, що насправді це якось вплине, а там хто зна?» – прокоментував він.