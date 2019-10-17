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17.10.2019

Маркарова рассказала детали переговоров с МВФ

Источник: Корреспондент.net

Украина ведет переговоры с МВФ в контексте двух задач: сохранение макроэкономической стабильности и экономического роста. Об этом министр финансов Украины Оксана Маркарова сказала во время интервью Голосу Америки, которое было опубликовано в четверг, 17 октября.

"Ускорение экономического роста возможно через приватизацию, концессии, развитие рынка земли. Это шаги, по которым уже начало двигаться новое правительство", - отметила она.

По словам Маркаровой, переговоры с партнерами из МВФ проходят "достаточно хорошо".

"Вчера мы закончили первый день, сегодня в процессе второй день нашей работы. Кроме очень активных переговоров с Международным валютным Фондом, вы знаете, мы сейчас обсуждаем новую программу, и достаточно хорошо продвигаемся в этих переговорах, мы также провели встречи с представителями американского и французкого казначейства. Очень важна их поддержка в плане инвестиционных проектов, их бизнеса, который готов идти в Украину", - сказала Маркарова.

Она также отметила, что переговоры идут быстрее, чем в прошлом году.

"Мы движемся быстрее, чем в предыдущие годы. Прошлогодние мои переговоры заняли довольно много времени. Это не один визит в Соединенные Штаты", - добавила Оксана Маркарова.

Министр финансов также отметила, что это уже третья программа, над которой она работает.

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