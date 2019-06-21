Масштабное ДТП в Одессе: столкнулись семь авто

Источник: Корреспондент.net

Масштабное-дорожно транспортное происшествие произошло в Одессе на улице Черняховского.

В пятницу утром, 21 июня, в Одессе произошло столкновение семи автомобилей, среди них был автомобиль КамАЗ.

Известно, что грузовик врезался автомобиль Nissan. Вследствие этого произошла цепная реакция. Кроме грузовика и легковушки еще пострадали два Volkswagen, Hyundai, Renault и ВАЗ.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Однако на дороге было затруднено движение транспорта.