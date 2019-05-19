Масштабные пожары в Одессе: горели склады

Источник: Корреспондент.net

В Одессе загорелся бывший военный склад на 3-й станции Люстдорфской дороги, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области в воскресенье, 19 мая.

На месте работали пожарные. В районе пожара было сильное задымление. Пожар охватил территорию приблизительно в 500 квадратных метров. Пожар потушили в 7:44. Никто не пострадал.

Отметим, что также сегодня в 9:30 в службу спасения поступила информация о том, что на Дальницкой, 33 горят три складских помещения. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров. С огнем борются 40 человек личного состава и 11 единиц техники.

Как сообщалось, в Киеве на улице Сырецкой после взрыва загорелся жилой дом. В момент возгорания в помещении находились супруги с детьми. Хозяева утверждают, что слышали из соседнего здания хлопок, похожий на взрыв.