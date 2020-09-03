03.09.2020
Массовые протесты в Болгарии. Фоторепортаж
Источник: Корреспондент.net
В Болгарии акция протеста у здания парламента переросла в стычки с полицией, десятки пострадавших доставлены в больницу. Об этом сообщает Euronews.
Участники протестов призывают к отставке правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовом, обвиняя власти в коррупции.
В рейтинге Transparency International самых коррумпированных стран Евросоюза Болгария занимает первое место.
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