Массовые протесты в Болгарии. Фоторепортаж

Источник: Корреспондент.net

В Болгарии акция протеста у здания парламента переросла в стычки с полицией, десятки пострадавших доставлены в больницу. Об этом сообщает Euronews.

Участники протестов призывают к отставке правительства во главе с премьер-министром Бойко Борисовом, обвиняя власти в коррупции.

В рейтинге Transparency International самых коррумпированных стран Евросоюза Болгария занимает первое место.