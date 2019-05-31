Медицинская реформа не дошла до больниц - Супрун

Источник: Корреспондент.net

Медицинская реформа в Украине идет медленно, потому что многие чиновники привыкли, что их подталкивают.

По ее словам, иногда для ускорения медреформы работы высокопоставленных чиновников нужно "бить хлыстом".

"Нужно время от времени не морковкой, а хлыстом "общаться" с нашими высокопоставленными чиновниками, чтобы они ускорились. Но уж если это идет, если реформа положительная – нужно сменить тактику. Нужно не бить, а помогать", – заявила Супрун.

Она подчеркнула, что в МОЗ хотят вернуть доверие граждан к государственной системе управления, но для этого нужна поддержка украинцев, вместо критики. По словам Супрун, в СМИ подменяют причины и следствия, что также приводит к проблемам.

"В больницах реформа еще не началась, и когда вы показываете, что больницах все плохо и на фиг эта реформа? - она туда еще не дошла. Это является причиной, почему мы делаем реформу, а не результатом наших реформ. Этой причине – 28 лет независимости и еще 70 лет до того, когда разрушалась украинская медицина", – эмоционально заявила Супрун.

Она добавила, что пытается восстановить украинскую медицину, но на это требуется время, поскольку за год это сделать невозможно.