Медики ФРГ: Навальный был отравлен

Источник: Корреспондент.net

Российский оппозиционер Алексей Навальный подвергся воздействию яда из группы ингибиторов холинэстеразы. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщила берлинская клиника Сharite, в которой находится Навальный.

Конкретное вещество в настоящее время не известно, продолжается дальнейший анализ. Действие яда в организме Навального было доказано несколько раз в независимых лабораториях, подчеркнули в Сharite.

"Согласно диагнозу, пациенту назначают антидот атропин. Исход болезни остается неясным, и нельзя исключать долгосрочные последствия, особенно в области нервной системы" - говорится в сообщении клиники.

По данным Сharite, Навальный по-прежнему находится в реанимации в состоянии искусственной комы, но серьёзной опасности для его жизни сейчас нет.