Медведев назвал условие для транзита газа

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что для достижения соглашения относительно транзита российского газа Украина должна отказаться от решения Стокгольмского арбитража о долгах Газпрома.

Медведев подчеркнул, что заключение соглашения о транзите газа невозможно, пока Украина требует от Газпрома выполнить решение арбитража и выплатить 3 млрд долларов.

"Хотят они (украинские власти) этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - сказал он, комментируя российско-украинские переговоры по газу в эфире одного из российских телеканалов.

Медведев заявил, что реверсом Украина получает российский же газ, "но гораздо дороже, чем могла бы получать (его напрямую)". По его словам, для этого нужно "договориться".

"Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", - добавил при этом Медведев.

Он также ответил на вопрос, планирует ли Москва запрещать Европейском союзу реверсно поставят газ Украине. По словам Медведева, такой запрет является "достаточно сложным с точки зрения технологического контроля".