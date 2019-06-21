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21.06.2019

Медведев пригрозил Грузии проблемами в экономике

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу, 21 июня, назвал высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили непрофессиональными, и пригрозил организацией проблем в экономике страны в случае усиления антироссийских настроений в Грузии, сообщает РИА Новости.

Таким образом Медведев ответил на заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая обвинила Россию в организации протестов в стране.

Ранее глава государства назвала Россию "врагом и оккупантом". По ее словам, Москва заинтересована в дестабилизации ситуации в стране.

Российский премьер-министр назвал подобные заявления крайне непрофессиональными. По словам Медведева, президент Грузии не вошла в курс дела или сознательно искажает положение дел.

"Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации", - отметил премьер-министр.

Глава российского правительства заявил, что печально слышать такую риторику от Зурабишвили. Он также предупредил, что при усилении антироссийских настроений Москва даст рекомендации туристам относительно поездок.

"И тогда реальные проблемы будут уже в экономике Грузии", - подчеркнул премьер.

По мнению Медведева, ситуация в стране связана с радикальной оппозицией и провластными силами. Премьер-министр выразил мнение, что протесты направлены на то, чтобы взорвать политическую систему в Грузии.

"Поэтому это все сопровождается и комментариями различных политических клоунов типа Саакашвили, которые сразу же включились в этот процесс", - отметил Медведев.

Он также выразил надежду, что грузинский народ разберется в сложившейся ситуации.

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