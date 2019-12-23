23.12.2019
Медведев: Северный поток-2 достроят с задержкой
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не видит проблем с реализацией проекта Северный поток-2 из-за американских санкций. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал в понедельник, 23 декабря.
"У Газпрома есть альтернативные варианты, как это все проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдет, но ничего страшного", - сказал премьер.
"Это все равно месяцы, месяц туда, месяц обратно. На несколько месяцев больше. Какая катастрофа? Никакой катастрофы нет, особенно в условиях, когда мы договорились с украинцами по транзиту", - добавил Медведев.
Новости раздела
Мир
23.12.2019
Рассекречен дизайн iPhone 12
Инсайдеры по чертежам нового iPhone 12 создали его макет и показали, чем он будет отличаться от предыдущих "яблочных" моделей.
Мир
23.12.2019
Медведев: Северный поток-2 достроят с задержкой
Задержка в реализации строительства газопровода Северный поток-2 составит несколько месяцев, но он будет достроен, уверен российский премьер.
Мир
22.12.2019
Nord Stream-2: РФ пообещала ответ на санкции США
Россия ответит на санкции Америки из-за Северного потока-2 без ущерба для себя, сообщил Сергей Лавров.
Мир
22.12.2019
На границе с Польшей появились новогодние очереди
Много времени занимает процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущих за границей, отметил Максим Нефедов.
Мир
22.12.2019
В РФ заявили о новом "препятствии" для обмена
Глава российского МИДа сообщил о существовании списков "подтвержденных" лиц, о местонахождении которых известно.
Мир
22.12.2019
В США ответили на критику Германии из-за санкций
Посол США в Германии заявил, что санкции против Северного потока-2 приняты в интересах Европы.
Мир
21.12.2019
Госсекретарь США назвал постыдным вето России и Китая на помощь Сирии
После вето в СБ ООН на резолюцию о продлении гуманитарной помощи Сирии у России и Китая "руки в крови", заявил госсекретарь США Майкл Помпео.
Мир
21.12.2019
В ЕС отреагировали на санкции против СП-2
В Брюсселе утверждают, что стремились к тому, чтобы Северный поток-2 работал прозрачно, а также говорят, что не поддерживают санкции против легитимного бизнеса.
Мир
20.12.2019
В США отреагировали на назначение посла Украины
Американское посольство в Украине приветствовало назначение Владимира Ельченко послом в США.
Мир
19.12.2019
Пользователям Windows приготовили неприятный сюрприз: о чем речь
Пользователям Windows придется попрощаться с браузером Chrome