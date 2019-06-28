Мэй: Нормализация отношений с РФ пока невозможна

Источник: Корреспондент.net

Британский премьерТереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Большой двадцатки заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока "Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность", сообщается на сайте правительства Британии 28 июня.

Мэй подчеркнула, что у британской стороны есть "неопровержимые доказательства" причастности России к инциденту в Солсбери.

"Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности", - сказал представитель британского премьер-министра.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что Путин дал все необходимые ответы Мэй во время встречи в Осаке. По его словам, встреча началась в формате один на один, на ней помимо лидеров двух стран присутствовали только переводчики. Глава парламента Соединенного Королевства подняла вопрос о деле Скрипалей.

"[Она] получила необходимые ответы со стороны президента, далее уже в расширенном составе затрагивались темы взаимной торговли, есть понимание необходимости выработки форматов для оживления этого взаимодействия в интересах бизнеса двух стран, также состоялся обмен мнениями по Украине, Сирии и Ирану", - сказал Песков.