07.06.2019
Мэй официально ушла в отставку
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покидает главы правительства, сообщает в пятницу.
Она продолжит исполнять свои обязанности, пока не выберут преемника. Этот процесс может занять несколько недель.
В числе главных кандидатов на должность называются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант, экс-министр по вопросу Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.
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