Мэй официально ушла в отставку

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что покидает главы правительства, сообщает в пятницу.

Она продолжит исполнять свои обязанности, пока не выберут преемника. Этот процесс может занять несколько недель.

В числе главных кандидатов на должность называются бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, нынешний глава МИД Джереми Хант, экс-министр по вопросу Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув.