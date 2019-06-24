Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй поддержала возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ, заявив, что сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать Россию за нарушение ею прав человека.

Видео выступления в своем Twitter обнародовало посольство Украины в Великобритании.

Во время дебатов один из депутатов спросил Мэй, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РФ продолжает оккупацию Крыма, а гражданам РФ только на днях выдвинули подозрения по делу о сбивание MH17.

"Мы не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией", - заверила сначала Тереза ​​Мэй.

Она добавила, что в Совете Европы существуют разногласия по России и заметила, что РФ не платит взносы в СЕ. Однако, по мнению британского премьера, членство РФ в Совете Европы все же необходимо сохранить.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - заявила Тереза ​​Мэй.

Посольство Украины отреагировало на заявление британского премьера, отметив, что РФ должна уважать европейские ценности и международное право перед тем, как возвращаться в ПАСЕ, а не наоборот.

"Возвращение России в ПАСЕ, к сожалению, не поможет обычным российским гражданам, поскольку Путин не уважает верховенство права", - добавили в украинском посольстве.

Как известно, решение ПАСЕ об уничтожении санкционного механизма в отношении делегации РФ может быть принято в Страсбурге в ночь на вторник несмотря на сопротивление Украины.