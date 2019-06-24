Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поддержала возвращение права голоса российской делегации в ПАСЕ, заявив, что сохранение РФ в Совете Европы позволит наказать Россию за нарушение ею прав человека.
Видео выступления в своем Twitter обнародовало посольство Украины в Великобритании.
Во время дебатов один из депутатов спросил Мэй, не беспокоит ли ее возвращение российской делегации права голоса в ПАСЕ в то время, как РФ продолжает оккупацию Крыма, а гражданам РФ только на днях выдвинули подозрения по делу о сбивание MH17.
"Мы не признаем и никогда не признаем незаконную аннексию Крыма Россией", - заверила сначала Тереза Мэй.
Она добавила, что в Совете Европы существуют разногласия по России и заметила, что РФ не платит взносы в СЕ. Однако, по мнению британского премьера, членство РФ в Совете Европы все же необходимо сохранить.
"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", - заявила Тереза Мэй.
Посольство Украины отреагировало на заявление британского премьера, отметив, что РФ должна уважать европейские ценности и международное право перед тем, как возвращаться в ПАСЕ, а не наоборот.
"Возвращение России в ПАСЕ, к сожалению, не поможет обычным российским гражданам, поскольку Путин не уважает верховенство права", - добавили в украинском посольстве.
Как известно, решение ПАСЕ об уничтожении санкционного механизма в отношении делегации РФ может быть принято в Страсбурге в ночь на вторник несмотря на сопротивление Украины.