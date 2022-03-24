24.03.2022
Мелітополь отримає гуманітарну допомогу!
Источник: facebook.com/IvanFedorovMelitopol
Цієї можливості ми вимагали кілька тижнів.
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10 автівок з медикаментами, продуктами харчування, засобами особистої гігієни для дорослих і дітей та дитячим харчуванням вирушили із Запоріжжя.
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Сподіваюсь, що цей цінний та довгоочікуваний вантаж доїде до міста у повній комплектації.
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Крім того, сьогодні відкритий гуманітарний коридор із Мелітополя до Запоріжжя. Щодо організаційних питань у цьому напрямку я обов’язково повідомлю трохи згодом!
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Зазначу, що гуманітарна допомога Мелітополю надаватиметься й надалі. Вже комплектуємо нові вантажі, аби зняти у місті дефіцит найнеобхідніших товарів.
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Дякую великій команді, яка робить все задля того, щоб забобігти гуманітарній катастрофі у Мелітополі! Заступник керівника Офісу Президента Kirill Timoshenko, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, народний депутат України Сергей Минько, голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух та його заступник Злата Некрасова - без зусиль цих людей допомога Мелітополю була б неможливою.
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