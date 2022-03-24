Мелітополь отримає гуманітарну допомогу!

Источник: facebook.com/IvanFedorovMelitopol

Цієї можливості ми вимагали кілька тижнів.

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10 автівок з медикаментами, продуктами харчування, засобами особистої гігієни для дорослих і дітей та дитячим харчуванням вирушили із Запоріжжя.

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Сподіваюсь, що цей цінний та довгоочікуваний вантаж доїде до міста у повній комплектації.

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Крім того, сьогодні відкритий гуманітарний коридор із Мелітополя до Запоріжжя. Щодо організаційних питань у цьому напрямку я обов’язково повідомлю трохи згодом!

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Зазначу, що гуманітарна допомога Мелітополю надаватиметься й надалі. Вже комплектуємо нові вантажі, аби зняти у місті дефіцит найнеобхідніших товарів.

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