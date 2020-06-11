Меморандум МВФ и Украины: появился полный текст

Источник: Корреспондент.net

Международный валютный фонд обнародовал полный текст Письма о намерениях и Меморандума об экономической и финансовой политике по новой 18-месячной Программе Stand-by для Украины. Об этом в четверг, 11 июня, сообщает пресс-служба МВФ.

Письмо о намерениях и Меморандум содержат перечень мероприятий и условий, которые были реализованы и запланированы к реализации, а также которых Кабинет министров и Национальный банк Украины должны придерживаться в течение периода действия программы в 2020-2021 годах.

Также в Меморандуме расписаны конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения пересмотров и получения следующих траншей по программе Stand-by.

Программа Stand-by сосредоточена на поддержке макроэкономической и финансовой стабильности и охватывает такие сферы как: фискальная политика; монетарная политика; политика финансового сектора; энергетическая политика и антикоррупционная политика.

В Минфине отметили, что выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы получить остальные средства от МВФ (2,9 миллиарда долларов), которые должны обеспечить макроэкономическую и финансовую стабильность.