Меркель анонсировала нормандскую встречу в Париже

Источник: Корреспондент.net

Германия и Франция работают над организацией саммита "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Россия, Украина) в ближайшее время в Париже, заявила в воскресенье, 25 августа, журналистам на полях саммита Большой семерки канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами", - сказала она.

"Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже", - добавила Меркель.