19.10.2019
Меркель и Путин обсудили нормандскую встречу
Источник: Корреспондент.net
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин по телефону обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщают РИА Новости в субботу, 19 октября.
Лидеры Германии и России провели телефонный разговор, о чем заявил в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в нормандском формате. Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину", - сказал он.
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