Меркель и Путин обсудили нормандскую встречу

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин по телефону обсудили подготовку к саммиту "нормандской четверки". Об этом сообщают РИА Новости в субботу, 19 октября.

Лидеры Германии и России провели телефонный разговор, о чем заявил в Берлине официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"В центре внимания находилась подготовка к скорейшему проведению саммита в нормандском формате. Кроме того, они обсудили ситуацию в Сирии и Ливии, а также текущие переговоры о продолжении транзита газа через Украину", - сказал он.