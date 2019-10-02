02.10.2019
Меркель: Нормандская встреча состоится в Париже
Источник: Корреспондент.net
Встреча лидеров стран нормандского формата пройдет в Париже, сообщила канцлер Германии Ангела Меркель в среду, 2 октября, пишет Интерфакс-Украина.
"Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - сказала Меркель.
Канцлер назвала прогрессом согласование формулы Штайнмайера, но заявила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно.
"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча на уровне глав государств и правительств", - сказала она.
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