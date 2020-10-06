Меркель обсудила с Эрдоганом ситуацию в Нагорном Карабахе

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель обсудила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом конфликт в Нагорном Карабахе. Лидеры поговорили в формате видеоконференции, сообщает пресс-служба правительства ФРГ во вторник, 6 октября.

"Канцлер ФРГ Ангела Меркель поговорила с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в формате видеоконференции сегодня... В связи с конфликтом между Арменией и Азербайджаном канцлер призвала к прекращению огня и переговорам, направленным на существенный прогресс в Минской группе ОБСЕ", - сказано в сообщении.

Меркель также "высказалась за быстрые шаги в направлении повестки дня для дальнейшего развития отношений между ЕС и Турцией" и подчеркнула необходимость "дальнейшего снижения региональной напряженности в Восточном Средиземноморье".