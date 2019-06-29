Меркель потерялась во времени и рассказала о дрожи

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи, случившиеся во время официальных мероприятий. Об этом она рассказала в полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке, сообщает 29 июня немецкое издание Bild.

По словам Меркель, в настоящий момент нет повода для беспокойства: "Уверена, как это произошло, так и пройдет".

Журналисты обратили внимание, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным Меркель потерялась в пространстве и времени.

На прошлой неделе в Берлине на встрече с президентом Владимиром Зеленским канцлера начало трясти во время прослушивания гимна. Тогда Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.