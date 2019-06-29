29.06.2019
Меркель потерялась во времени и рассказала о дрожи
Источник: Корреспондент.net
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала недавние приступы дрожи, случившиеся во время официальных мероприятий. Об этом она рассказала в полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке, сообщает 29 июня немецкое издание Bild.
По словам Меркель, в настоящий момент нет повода для беспокойства: "Уверена, как это произошло, так и пройдет".
Журналисты обратили внимание, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным Меркель потерялась в пространстве и времени.
На прошлой неделе в Берлине на встрече с президентом Владимиром Зеленским канцлера начало трясти во время прослушивания гимна. Тогда Меркель объяснила свое состояние обезвоживанием.
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