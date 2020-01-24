Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана

Источник: Корреспондент.net

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель инкрустированное зеркало и шлем. Об этом сообщает Sozcu.

Отметим, Меркель сейчас находится с визитом в Турции. Вручение подарков прошло после церемонии открытия кампуса турецко-немецкого университета.

Канцлер отметила, что в будущем в университете будут учиться 5 тысяч студентов. По ее словам, это пример сотрудничества между Турцией и Германией.

Лидеры намерены обсудить ситуацию в Ливии и в Сирии, а также экономическое сотрудничество.