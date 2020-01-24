24.01.2020
Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана
Источник: Корреспондент.net
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель инкрустированное зеркало и шлем. Об этом сообщает Sozcu.
Отметим, Меркель сейчас находится с визитом в Турции. Вручение подарков прошло после церемонии открытия кампуса турецко-немецкого университета.
Канцлер отметила, что в будущем в университете будут учиться 5 тысяч студентов. По ее словам, это пример сотрудничества между Турцией и Германией.
Лидеры намерены обсудить ситуацию в Ливии и в Сирии, а также экономическое сотрудничество.
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