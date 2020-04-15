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15.04.2020

Меркель заявила об ослаблении карантина в Германии

Источник: Корреспондент.net

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о частичном снятии карантинных ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

Со следующей неделе работа непродовольственных магазинов площадью до 800 квадратных метров будет возобновлена, но правила социального дистанцирования будут действовать по меньшей мере до 3 мая.

С 4 мая начнут постепенно открываться школы. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в более младших. Планируется, что массовые мероприятия будут запрещены до конца лета.

Также с 4 мая свою работу смогут возобновить парикмахерские, салоны красоты и барбершопы.

Крупные торговые центры также остаются пока закрытыми. Также запрещенными останутся религиозные мероприятия.

При этом Ангела Меркель отметила, что правительство будет настоятельно рекомендовать носить маски в общественном транспорте и в магазинах, однако она уточнила, что это лишь рекомендация. Также она отметила, что дистанция при контактах должна быть сохранена.

Также власти будут отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

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