Мэром Запорожья занялись МВД и СБУ - Зеленский

Источник: Корреспондент.net

Президент Владимир Зеленский заявил, что СБУ и МВД уже отреагировали на нарушение постановления Кабмина об ограничительных мерах во время карантина мэром Запорожья, который разрешил работу общественного транспорта. Об этом Зеленский заявил во вторник, 7 апреля, во время своего видеообращения.

"Хочу обратить внимание на ситуацию, когда мэр, например Запорожья нарушает постановление правительства и запускает в городе общественный транспорт. Эти действия уже получили реакцию Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что главы всех украинских городов и сел должны выполнять ограничения связанные с противодействием коронавирусу.