МЭРТ сравнило уровень безработицы в Украине и ЕС

Источник: Корреспондент.net

Уровень безработицы в Украине выше, чем в большинстве европейских стран. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как отмечается в докладе, в третьем квартале прошлого года уровень безработицы в Украине граждан в возрасте в возрасте 15-70 лет составил 7,3%. В то же время в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%, в Германии - 3,1%. Значительно выше, чем в Украине, была безработица в Испании - 13,9%.

Также хуже чем в Европе в Украине обстоят дела с занятостью населения. В возрасте 15 лет и старше уровень занятости в Украине составил 52,7%, в то время как в Нидерландах - 62,8%, Германии - 60%.