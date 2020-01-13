13.01.2020
МЭРТ сравнило уровень безработицы в Украине и ЕС
Источник: Корреспондент.net
Уровень безработицы в Украине выше, чем в большинстве европейских стран. Об этом свидетельствуют данные Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Как отмечается в докладе, в третьем квартале прошлого года уровень безработицы в Украине граждан в возрасте в возрасте 15-70 лет составил 7,3%. В то же время в Чехии этот показатель был на уровне 2,1%, в Германии - 3,1%. Значительно выше, чем в Украине, была безработица в Испании - 13,9%.
Также хуже чем в Европе в Украине обстоят дела с занятостью населения. В возрасте 15 лет и старше уровень занятости в Украине составил 52,7%, в то время как в Нидерландах - 62,8%, Германии - 60%.
Новости раздела
Украина
13.01.2020
В Иране идентифицировали первое тело украинца
Специалисты по ДНК-анализе идентифицировали тело погибшего в авиакатастрофе украинского пилота.
Украина
13.01.2020
Всю рекламу в Украине переведут на государственный язык
Реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях с 16 января должна быть выполнена только на государственном языке.
Украина
13.01.2020
Рынок земли: Обнародована итоговая версия закона
Документ предусматривает, что цена продажи пая не может составлять меньше ее нормативной денежной оценки, а ограничение для покупки земли в одни руки установлено на уровне 10 тысяч гектаров.
Украина
13.01.2020
В Украине введут реестр педофилов
Соответствующий закон подписал президент. Документ предусматривает создание автоматизированной электронной базы данных.
Украина
13.01.2020
Зеленский подписал закон о признании Пласта
Закон регулирует деятельность пластунов и скаутского движения в Украине. Они смогут получать госфинансирование.
Украина
13.01.2020
МЭРТ сравнило уровень безработицы в Украине и ЕС
Уровень безработицы среди европейских стран выше чем в Украине только в Испании, Франции и Италии.
Украина
13.01.2020
Сбитый самолет: Киев направил ноту Тегерану
МИД Украины направил Ирану дипломатическую ноту после переговоров президентов двух стран.
Украина
13.01.2020
Украинцам объяснили новые правила безвиза с ЕС
Евросоюз с 2021 года вводит Европейскую информационную систему авторизации путешествий (ETIAS).
Украина
12.01.2020
В Украине повысятся темпы инфляции – Goldman Sachs
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют снижение учетной ставки Нацбанка Украины до 9,5% на конец 2020 года.
Украина
11.01.2020
Дело по сбитому самолету МАУ переквалифицировали
Дело будут расследовать как умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.
Украина
11.01.2020
Киев просит Иран быстрее отдать тела украинцев
Для украинской стороны чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе тела погибших были доставлены из Ирана, отметил Владимир Зеленский.