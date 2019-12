Мессия климата. Как школьница стала человеком года

Источник: Корреспондент.net

Юная экоактивиста Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии авторитетного журнала Time. Она обычный подросток, которой хватило смелости сказать правду и стать иконой поколения, объясняет издание.



Грета Тунберг: восхищение и ненависть

За то, что начала бить тревогу о хищническом отношении человечества к собственному дому, за то, что привнесла в раздробленный мир голос, зазвучавший через рубежи и границы, за то, что показала нам, как будет выглядеть мир, когда его возглавит новое поколение, Грета Тунберг - человек 2019 года по версии Time, говорится в статье издания.

На звание, кроме 16-летней школьницы из Швеции, номинировались президента США Дональд Трамп, спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, которая инициировала его импичмент, основатель Facebook Марк Цукерберг, футболистка Меган Рапино, лидер Китая Си Цзиньпин, премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Кроме того, в шорт-лист был включен анонимный информатор, написавший жалобу на переговоры американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также протестующие в Гонконге.

В прошлом году в этой номинации победила группу журналистов, включая Джамаля Хашокджи, убитого на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Интересно, что в 1988 году "человеком года" по версии Time признавалась находящаяся в опасности Земля.

Также звание в разные годы получали Папы Римские, бизнесмены и многие главы государств, в том числе Адольф Гитлер (1938) и Иосиф Сталин (1939, 1942).

О Грете Тунберг заговорил весь мир в сентябре после ее эмоциального выступления на Климатическом саммите в рамках заседания Генассамблии ООН. Тунберг со слезами на глазах обвинила политиков в том, что они не прикладывают реальные усилия в борьбе с изменением климата.

В августе 2018 года Грета впервые вышла к зданию парламента Швеции с требованием обратить внимание на проблему глобального потепления и выполнить Парижское соглашение.

В дальнейшем она стала проводить акции протеста по пятницам и призывала всех последовать ее примеру. К Тунберг присоединились другие активисты, а ее акция Пятницы ради будущего стала одноименным движением.

Протест Греты привлек внимание школьников из других стран и уже 15 марта на акцию в защиту климата вышли полтора миллиона подростков по всему миру.

"Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее - наша задача. Под этим лозунгом выросли те, кому ныне под 70 лет и более. Их дети, когда в 1970-е романтика покорения природы пошла на убыль, иронизировали: "Мы не можем ждать милостей от природы - после того, что мы с ней сделали".

Теперь их внуки винят своих родителей за то, что , хоть и поняли свою вину перед природой, но ничего не сделали, чтобы спасти ее от катастрофических изменений.

Конечно, все началось не с Греты Тунберг. Борцы за чистоту окружающей среды пытаются обратить внимание широкой общественности на проблемы экологии уже с начала 70-х годов прошлого века, когда был создан Гринпис и стартовала программа ООН по окружающей среде.

Но экологическая осознанность стала неотъемлеммой частью жизни гораздо большего числа людей с появлением этой девочки, а молодежь стала более политически активной.

Она за считанные месяцы привлекла широкое международное общественное внимание к антропогенному глобальному потеплению, что является одной из острейших проблем современности.

"Своей пустой болтовней вы украли у меня детство! Мы находимся на пороге массового вымирания. И все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте. Как вы смеете?!", - с нескрываемой агрессией и слезами на глазах заявила Тунбер на нью-йоркском саммите ООН.

Сейчас же зарубежная пресса называет Грету самым влиятельным подростком, иконой, чуть ли не мессией, мирового экодвижения.

Она уже номинировалась на многие премии, в том чисое Нобелевскую премию мира, во многих победила и стала мировым идолом.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который много уделяет внимания экологии, назвал ее "лидером нашего времени" и заявил, что встреча с ней стало дня него честью.

"Она один из величайших защитников нашей планеты. Признавая, что ее поколение будет нести на себе всю тяжесть последствий изменения климата, она не боится добиваться реальных действий", - писал в Twitter бывший президент США Барак Обама.

А культовый британский музыкант Fatboy Slim использовал цитаты из речи Греты Тунберг в ООН в ремиксе своего хита 1998 года Right Here, Right Now.

В официальном видео конца 1990-х речь идет об эволюции жителей Земли от морской амебы-медузы через земноводное и обезьяну в молодого мужчину, а позже в человека, страдающего ожирением.

Одни восхищаются Тунберг и сравнивают с самой Жанной д’Арк. Первым такое сравнение сделал епископ Берлина Хайнер Кох: он заявил, что Грета, подобно Орлеанской деве, ведет народ на борьбу за спасение климата.

Не меньше у девочки и критиков, и даже хейтеров - особенно на постсоветском пространстве. Среди них Трамп, президент Бразилии, чья страна значительно пострадала от лесных пожаров из-за свертывания экологической программы, а также российский лидер Владимир Путин (Сибирь также пострадала от пожаров).

Своими радикальными тезисами и действиями Грета всколыхнула мир и почти никого не оставила равнодушным.

По мнению немецкой журналистки Бетины Гаус из популярной среди немецких "зеленых" газеты taz, целесообразность акций Греты вызывает вопросы, поскольку они не могут стать образцом для изменения массовых привычек.

Писатель и колумнист New York Times Кристофер Калдвелл упрекает ее в том, что она упрощает сложную проблему климатических изменений, а ее популистский подход несовместим с многоступенчатым процессом принятия решений в западных демократиях.

При этом сами ученые высоко оценивают знания Греты. Так, профессор климатологии шведского Университета Уппсалы Кевин Андерсон говорит, что видит в ней "младшую коллегу".

Авторитетная британская газета Guardian назвала деятельность Греты Тунберг одной из причин, почему она решила писать "климатический кризис" вместо "изменения климата" и "глобальное нагревание" вместо "глобального потепления". По словам главреда издания, прежние выражения были слишком пассивные.

Многие указывают на заболевание Греты - синдром Аспергера (это одна из форм аутизма), который характеризуется трудностями в социальном взаимодействии, а также ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром интересов и занятий.

Иначе говоря, человек с синдромом Аспергера концентрируется на чем-то одном и не может выйти из этого состояния. При этом сказать, что сама Грета страдает от аутизма, нельзя.

В одном из интервью она прямо заявила: "Это делает меня радикальнее и реалистичнее... Цифры говорят, что выброс СО2 в мире растет, надо скорее принимать меры. Моя совесть мне не позволяет молчать и медлить. Я должна действовать - иначе я не могу спать".

Во время своего выступления на конференции Ted Talks Грета рассказала, что в 11 лет серьезно заболела: врачи диагностировали у нее депрессию, девочка перестала есть и разговаривать.

По ее словам, за два месяца она потеряла десять килограммов, и только после этого врачи обнаружили, что у Греты - синдром Аспергера, а также обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм.

"Мы (аутисты - ред.) не очень-то умеем лгать. И мы обычно не любим играть в социальные игры, которые вам так нравятся. Мне кажется, мы во многом более нормальные, а все остальные, наоборот, странные. Особенно когда дело касается кризиса природопользования", - говорит Тунберг.