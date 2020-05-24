Метрополитен выдвинул условия проезда

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники метрополитена Киева и Харькова будут следить за соблюдением санитарных норм пассажирами, об этом сообщает Украина 24.

"Ограничения не планируются, с понедельника, 25 мая, метрополитен будет работать в штатном режиме с обеспечением мер безопасности, рекомендованных главным санврачом и санитарным врачом Киева. Также вчера внесли изменения в регламент работы наземного транспорта - сколько предусмотрено сидений, стоячие места тоже учитываются. Мы выпускаем на маршруты весь транспорт, который есть, чтобы протестировать и понять, каковы пассажиропотоки. Но окончательно станет ясно, когда запустится метро", - рассказал замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Отмечается, что пассажирам подзмеки не будут измерять температуру на входе в метро. Медицинские перчатки также являются рекомендацией, а не обязательным требованием.

При этом масочный режим обязателен. Дежурные по станции будут следить за этим и просить покинуть вагоны людей без масок.