01.06.2019
MH17: Нидерланды ждут объяснения сомнений Малайзии
Источник: Корреспондент.net
Правительство Нидерландов попросило власти Малайзии разъяснить сделанное накануне премьер-министром Махатхиром Мохамадом заявление о сомнениях в том, что ответственность за катастрофу Боинга-777 на Донбассе несет Россия, сообщает NOS 1 июня.
"Мы попросили малазийские власти дать объяснения заявлениям премьер-министра Махатхира Мохамада", - сообщили голландскому интернет-порталу в МИД Нидерландов.
Ранее Мохамад попросил предоставить убедительные доказательства того, что ответственность за трагедию в 2014 году несет Россия.
Он отметил, что Малайзия приняла отчет о расследовании Голландии, но не увидела доказательств того, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.
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