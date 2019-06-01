MH17: Нидерланды ждут объяснения сомнений Малайзии

Источник: Корреспондент.net

Правительство Нидерландов попросило власти Малайзии разъяснить сделанное накануне премьер-министром Махатхиром Мохамадом заявление о сомнениях в том, что ответственность за катастрофу Боинга-777 на Донбассе несет Россия, сообщает NOS 1 июня.

"Мы попросили малазийские власти дать объяснения заявлениям премьер-министра Махатхира Мохамада", - сообщили голландскому интернет-порталу в МИД Нидерландов.

Ранее Мохамад попросил предоставить убедительные доказательства того, что ответственность за трагедию в 2014 году несет Россия.

Он отметил, что Малайзия приняла отчет о расследовании Голландии, но не увидела доказательств того, что самолет был сбит ракетой, выпущенной Россией.